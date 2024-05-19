Верес забил 2 красивых гола подряд

В матче 29-го тура УПЛ "Верес" уже побеждает "Александрию". Напомним, что в начале первого тайма гости реализовали пенальти. Сделал это Михайленко.

Но ровенчане быстро отквитали мяч, и даже вышли вперед. На 19-й минуте Виталий Дахновский решился на удар из-за пределов штрафной площадки. И не прогадал - кожаный красивой траекторией залетел в ворота.

На 23-й минуте Евгений Морозко отличился прямым ударом со штрафного. Игрок забросил за шиворот голкиперу Шевченко, в похожем стиле, как Кроос на Чемпионате мира-2018 против Швеции.

По состоянию на 40-ю минуту счет в Ровно 2:1 в пользу "Вереса". Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.