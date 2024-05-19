Тревога завершилась. 2 матча УПЛ - возобновлены
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Фото: Ворскла
В Днепре и Полтаве завершились воздушные тревоги. Матчи 29-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Шахтер" и "Ворскла" - "Оболонь" были возобновлены с середины первого тайма.
В Днепре лидируют хозяева благодаря голу Александра Филиппова на 10-й минуте. В Полтаве - нулевая ничья.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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