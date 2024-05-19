Тревога завершилась. 2 матча УПЛ - возобновлены

В Днепре и Полтаве завершились воздушные тревоги. Матчи 29-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Шахтер" и "Ворскла" - "Оболонь" были возобновлены с середины первого тайма.

В Днепре лидируют хозяева благодаря голу Александра Филиппова на 10-й минуте. В Полтаве - нулевая ничья.