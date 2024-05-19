Игроки Полесья вколотили еще 2 мяча в ворота Металлиста 1925. Житомиряне впереди

Матч "Металлист 1925" - "Полесье" пока является самым результативным в воскресных матчах 29-го тура УПЛ. В начале игры отличились Гармаш за хозяев и Мустафаев за гостей.

Со временем "Полесье" отметилось еще 2-мя голами. Ндукве и Эрнандес делают хорошую заявку на победу. После первого тайма житомиряне побеждают со счетом 3:1.

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