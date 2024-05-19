Голевая перестрелка Миная и Колоса. Команды уже забили 4 гола на двоих

В матче 29-го тура УПЛ "Минай" - "Колос" идет настоящая борьба за очки и выживание. Уже на 2-й минуте счет открыли гости благодаря голу Ильина. "Минай" сравнял счет на 36-й минуте. Автор гола - Ременяк.

Голевая перестрелка продолжилась и во втором тайме. Снова вперед вышел "Колос". На этот раз, на 58-й минуте, отличился Цуриков. Но команда Любеновича сдаваться не хочет - Кораблин на 67-й минуте снова сравнивает счет. По состоянию на сейчас - 2:2.

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