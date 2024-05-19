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Ужасная ошибка Путри. Рух удвоил преимущество в матче с Черноморцем. Видео гола

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Ужасная ошибка Путри. Рух удвоил преимущество в матче с Черноморцем. Видео гола

Фото: ФК Рух

Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ "Рух" забил 2-й гол в ворота "Черноморца". Григорчук хватается за голову, ведь одесситы забили, грубо говоря, сами себе. Неточная передача Путри, подхват Карабина и гол Таллеса.

2:0 во Львове по состоянию на 75-ю минуту. Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.

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Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2024 в 17:37
какое же тупое это создание ГРИ--при счёте 1-0 надо было делать замены а оно что делает 2-0 за 8 минут до свистка делает замены --писал не играйте в своей штрафной --бейте чаще по воротам --поздравляю ЧО с 17 проигрышем от Днепра будет 18--Одесса уже привыкла к позорам ЧО и Р-ФЕРМА--убирайте ГРИ есть ШАРАН-АНТОНОВ --КАЛИТВИНЦЕВ и много других--ГРИ уже обогнал физрука Ротаня--стыдно противно
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.05.2024 в 17:37
какое же тупое это создание ГРИ--при счёте 1-0 надо было делать замены а оно что делает 2-0 за 8 минут до свистка делает замены --писал не играйте в своей штрафной --бейте чаще по воротам --поздравляю ЧО с 17 проигрышем от Днепра будет 18--Одесса уже привыкла к позорам ЧО и Р-ФЕРМА--убирайте ГРИ есть ШАРАН-АНТОНОВ --КАЛИТВИНЦЕВ и много других--ГРИ уже обогнал физрука Ротаня--стыдно противно
sticker
Ответить
1
0

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