Ужасная ошибка Путри. Рух удвоил преимущество в матче с Черноморцем. Видео гола
Почти все решено
Фото: ФК Рух
В матче 29-го тура УПЛ "Рух" забил 2-й гол в ворота "Черноморца". Григорчук хватается за голову, ведь одесситы забили, грубо говоря, сами себе. Неточная передача Путри, подхват Карабина и гол Таллеса.
2:0 во Львове по состоянию на 75-ю минуту. Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2024 в 17:37
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