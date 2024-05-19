Ужасная ошибка Путри. Рух удвоил преимущество в матче с Черноморцем. Видео гола

В матче 29-го тура УПЛ "Рух" забил 2-й гол в ворота "Черноморца". Григорчук хватается за голову, ведь одесситы забили, грубо говоря, сами себе. Неточная передача Путри, подхват Карабина и гол Таллеса.

2:0 во Львове по состоянию на 75-ю минуту. Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.