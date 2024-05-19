Камбэк! Минай вышел вперед в поединке с Колосом. Забил Вакула. Видео

В игре 29-го тура УПЛ "Минай", по состоянию на 81-ю минуту, побеждает "Колос". При счете 2:2 гол забил Вакула. Отметим, что клуб из Закарпатья дважды отыгрывался, и в конце концов, сам вышел вперед.

Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.