Камбэк! Минай вышел вперед в поединке с Колосом. Забил Вакула. Видео
Как они это делают?
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В игре 29-го тура УПЛ "Минай", по состоянию на 81-ю минуту, побеждает "Колос". При счете 2:2 гол забил Вакула. Отметим, что клуб из Закарпатья дважды отыгрывался, и в конце концов, сам вышел вперед.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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