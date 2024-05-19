  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Камбэк! Минай вышел вперед в поединке с Колосом. Забил Вакула. Видео
В тренде

Камбэк! Минай вышел вперед в поединке с Колосом. Забил Вакула. Видео

Общие новости
Обновлено

Как они это делают?

Камбэк! Минай вышел вперед в поединке с Колосом. Забил Вакула. Видео

instagram.com/vakaaa10

Новина українською

В игре 29-го тура УПЛ "Минай", по состоянию на 81-ю минуту, побеждает "Колос". При счете 2:2 гол забил Вакула. Отметим, что клуб из Закарпатья дважды отыгрывался, и в конце концов, сам вышел вперед.

Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Ворскла лидирует в матче с Оболонью. Видео 2-х забитых мячей
yellow-arrow
Проигрывали до 90-й минуты. Ари Моура дублем вырвал ничью для Металлиста 1925 в матче с Полесьем
yellow-arrow
Михайленко оформил дубль с пенальти в ворота Вереса
ФК Минай Владислав Вакула
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости