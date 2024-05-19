Михайленко оформил дубль с пенальти в ворота Вереса
Бил разным голкиперам
fco.com.ua
В игре 29-го тура УПЛ "Верес" - "Александрия" счет уже 2:2. Последним забитым мячом отметился Михайленко с пенальти. 11-метровый был назначен за фол Жулио Сезара в штрафной площадке. Голкипер Когут, хотя и угадал угол, куда будет бить соперник, но отбить мяч не сумел.
Интересно, что в первом тайме Михайленко также забил пенальти, однако сделал это в ворота Ющишина. Впоследствии вратаря "Вереса" заменили из-за повреждения.
Следите за событиями в матчах УПЛ с помощью текстовых трансляций от UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Усик заплакал на пресс-конференции после боя против Фьюри. Видео
- Украинец – абсолютный чемпион. ВИДЕОобзор боя Александр Усик - Тайсон Фьюри
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн