Михайленко оформил дубль с пенальти в ворота Вереса

В игре 29-го тура УПЛ "Верес" - "Александрия" счет уже 2:2. Последним забитым мячом отметился Михайленко с пенальти. 11-метровый был назначен за фол Жулио Сезара в штрафной площадке. Голкипер Когут, хотя и угадал угол, куда будет бить соперник, но отбить мяч не сумел.

Интересно, что в первом тайме Михайленко также забил пенальти, однако сделал это в ворота Ющишина. Впоследствии вратаря "Вереса" заменили из-за повреждения.

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