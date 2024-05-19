Проигрывали до 90-й минуты. Ари Моура дублем вырвал ничью для Металлиста 1925 в матче с Полесьем

В поединке 29-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Полесье" харьковчанам удалось сравнять счет. До 90-й минуты они проигрывали 1:3, однако мастерство Ари Моуры и удача дарят им одно очко. Голы состоялись на 90-й и 90+2- минутах.

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