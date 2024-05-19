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Ворскла лидирует в матче с Оболонью. Видео 2-х забитых мячей

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Ворскла лидирует в матче с Оболонью. Видео 2-х забитых мячей

Фото: ФК Ворскла

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Продолжается матч 29-го тура УПЛ "Ворскла" - "Оболонь". Игру дважды прерывала воздушная тревога, однако пока опасности нет. Полтавчане сумели забить 2 гола в конце первого тайма.

На 38-й минуте счет открыл Кане, а через 5 минут преимущество удвоил Крупский. Таким образом, 2:0 после первой части игры.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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