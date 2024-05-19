Шахтер сравнял счет с Днепром-1. Видео гола
Марлон Гомес - автор гола
instagram.com/fcshakhtar
В матче 29-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" забил "Днепру-1", таким образом, сравняв счет. Напомним, что первыми отличились именно днепряне, благодаря голу Филиппова.
На 44-й минуте свое имя в протокол записал Марлон Гомес. После первого тайма - 1:1. Матч дважды прерывался на воздушные тревоги.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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tolina-ystas (Краматорск)
19.05.2024 в 18:54
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