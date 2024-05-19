Шахтер сравнял счет с Днепром-1. Видео гола

В матче 29-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" забил "Днепру-1", таким образом, сравняв счет. Напомним, что первыми отличились именно днепряне, благодаря голу Филиппова.

На 44-й минуте свое имя в протокол записал Марлон Гомес. После первого тайма - 1:1. Матч дважды прерывался на воздушные тревоги.

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