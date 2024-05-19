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Матч Днепра-1 и Шахтера в четвертый раз прерван воздушной тревогой

Общие новости

Игра длится с 15:30

Матч Днепра-1 и Шахтера в четвертый раз прерван воздушной тревогой

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Единственный поединок 29-го тура УПЛ, который до сих пор продолжается - встреча "Днепра-1" и "Шахтера". Матч проходит в Днепре. Он начался в 15:30, однако уже в четвертый раз его прервала воздушная тревога. Команды снова в укрытиях.

По состоянию на 75-ю минуту поединка - счет 1:1. Голами отметились Филиппов и Марлон Гомес.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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