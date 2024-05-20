Ман Сити – чемпион Англии, голевые действия Довбика и Цыганкова, Лунин пропустил четыре мяча, камбэки аутсайдеров в УПЛ. Главные новости за 19 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 мая

Борьба за выживание в УПЛ сохранилась до последнего тура. "Металлист 1925" проигрывал "Полесью" 1:3, но благодаря голам Ари на 90 и на 90+2 минутах установил равновесие (3:3) . Чудо произошло и на Закарпатье. "Минай" дважды уступал "Колосу", но в итоге вырвал победу (3:2) . Решающий гол забил Вакула. Интрига сохраняется благодаря тому, что "Верес" не смог переиграть "Александрию" (2:2), а "Оболонь" проиграла "Ворскле" (1:3) . Перед последним туром "Оболонь" имеет 26 очков, "Верес" 24, "Минай" 25, а "Металлист 1925" – 23.

Матч в Днепре снова получился проблемным из-за многочисленных тревог. "Днепр-1" и "Шахтер" провели на поле и бомбоубежище более четырех часов, и в итоге поделили очки – на гол Филиппова гости ответили мячом Марлона. "Рух" во Львове справился с "Черноморцем" (2:0), и сделал шаг к еврокубкам. Еще в одной игре "ЛНЗ" смог переиграть "Зарю" (3:1) .

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов не уверен, какое будущее ждет его команду в следующем сезоне. "Как вы понимаете, мы зависим от одного человека. Уже где-то 70% игроков договорились с другими командами, подписали контракты. В феврале собрались, и решили вместе доиграть чемпионат, а что будет потом – будет потом. Уже все всё понимали", – сказал Максимов после игры с "Шахтером".

Манчестер Сити" стал первой командой в истории английского первенства, которой удалось в четвертом сезоне подряд выиграть чемпионат. "Горожане" победили "Вест Хэм" (3:1), и сохранили отрыв в два очка от "Арсенала", который справился с "Эвертоном" (2:1) . Это уже шестое чемпионство "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы.

"Ливерпуль" в 38-м туре АПЛ победил на своем поле "Вулверхэмптон" (2:0). По голу забили Мак Аллистер и Куанса. Это была последняя игра Юргена Клоппа в качестве главного тренера "Ливерпуля". Клопп покидает Ливерпуль с показателем побед 60.9% (299 побед в 491 матче) – самым высоким среди всех тренеров, которые провели с "красными" 50 и более матчей. Также свой последний матч сезона выиграл "Челси", победив "Борнмут" Забарного (2:1). Если "Манчестер Юнайтед" победит "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, команда Михаила Мудрика будет в Лиге конференций, в противном случае – в Лиге Европы.

"Жирона" победила "Валенсию" (3:1) в матче 37-го тура Ла Лиги. Виктор Цыганков отметился ассистом на Савио, также после его прострела защитник "Валенсии" Ярек Гасиоровский срезал мяч в собственные ворота. Свой очередной гол, уже 21-й в чемпионате, забил Артем Довбик. Больше тридцати минут получил за "Валенсию" Роман Яремчук, но голом ему отличиться не удалось.

Андрей Лунин вернулся в основу мадридского "Реала", но поединок с "Вильярреалом" украинский кипер попытается как можно скорее забыть – норвежец Александер Серлот забил Лунину аж четыре гола (4:4). Нападающий "Вильярреала" вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Испании (23 забитых мяча).

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский полностью восстановился от травмы и сыграл около десяти минут в матче Серии А с "Ромой". Малиновский не помог своей команде избежать поражения в Риме – 0:1. Это была первая игра Малиновского с 30 марта. Из-за травмы 31-летний центрхав пропустил шесть матчей.

"Брест" драматично занял третье место в чемпионате Франции после того, как "Лилль" Паулу Фонсеки упустил победу над "Ниццей" на 90+3 минуте (2:2). Кроме "Бреста", в Лиге чемпионов от Франции сыграют "ПСЖ" и "Монако". "Лилль" попытается пробиться в группу через квалификацию. В Лиге Европы примут участие "Ницца" и "Лион", "Ланс" попал в Лигу конференций.