Минус 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага
Всего - 250 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.
За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1400 оккупантов, а также уничтожили много боевой техники. В частности, 14 танков, 35 ББМ и 50 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 493 690 (+1400) человек,
- танков - 7590 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 14665 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 12737 (+50) ед,
- РСЗО - 1076 (+2) ед,
- средства ПВО - 807 (+4) ед,
- самолетов - 354 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81),
- крылатые ракеты - 2205 (+1),
- корабли /катера - 27 (+1) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17311 (+60) ед,
- специальная техника - 2079 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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