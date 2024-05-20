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Минус 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

Всего - 250 единиц техники

Минус 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.

За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1400 оккупантов, а также уничтожили много боевой техники. В частности, 14 танков, 35 ББМ и 50 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 493 690 (+1400) человек,
  • танков - 7590 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 14665 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 12737 (+50) ед,
  • РСЗО - 1076 (+2) ед,
  • средства ПВО - 807 (+4) ед,
  • самолетов - 354 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10236 (+81),
  • крылатые ракеты - 2205 (+1),
  • корабли /катера - 27 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17311 (+60) ед,
  • специальная техника - 2079 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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