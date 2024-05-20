Опять на 100%. Силы ПВО уничтожили все 29 ударных шахедов
Четыре дня подряд - идеальные показатели
Міністерство оборони України
Ночью 20 мая Силы противовоздушной обороны Украины отражали очередную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Защитники неба уничтожили все 29 дронов - в частности, в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областей. Беспилотники были запущены из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф.
Также оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М". Информации о последствиях удара пока нет.
К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.
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