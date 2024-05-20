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Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

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Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ирана Ибрагим Раиси и его спутники, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян, были найдены мертвыми на месте крушения вертолета на северо-западе Ирана, сообщило 20 мая иранское государственное телевидение.

По сообщению, вертолет разбился из-за плохих погодных условий.

Иранское законодательство предусматривает, что в случае смерти президента власть переходит к первому вице-президенту. Совет, состоящий из спикера парламента, председателя судебной власти и первого вице-президента, должен организовать выборы нового президента в течение 50 дней.

Поисково-спасательные группы при поддержке нескольких иностранных правительств искали вертолет после того, как он упал при плохих погодных условиях на северо-западе Ирана вечером 19 мая.

Иран с 2022 года фактически является союзником России в войне против Украины и поставляет ей оружие.

Фактическим руководителем страны уже много лет является верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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Источник:
Радіо Свобода
Опубликовал: Александр Бураков
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