Президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе
Правительство страны уже проводит экстренное заседание
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ирана Ибрагим Раиси и его спутники, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян, были найдены мертвыми на месте крушения вертолета на северо-западе Ирана, сообщило 20 мая иранское государственное телевидение.
По сообщению, вертолет разбился из-за плохих погодных условий.
Иранское законодательство предусматривает, что в случае смерти президента власть переходит к первому вице-президенту. Совет, состоящий из спикера парламента, председателя судебной власти и первого вице-президента, должен организовать выборы нового президента в течение 50 дней.
Поисково-спасательные группы при поддержке нескольких иностранных правительств искали вертолет после того, как он упал при плохих погодных условиях на северо-западе Ирана вечером 19 мая.
Иран с 2022 года фактически является союзником России в войне против Украины и поставляет ей оружие.
Фактическим руководителем страны уже много лет является верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Популярное сейчас
- Довбик забил, но лучший — Цыганков. Валенсия — Жирона 1:3. Видео голов и обзор матча
- Лучший вечер в жизни Серлота. Вильярреал — Реал Мадрид 4:4. Видео голов и обзор матча
- Цыганков - один из лучших, Яремчук - один из худших, Довбик и Лунин - посредственно. Известны оценки украинцев за матчи Ла Лиги
- Зеленский: Нам нужно две системы Patriot. В том, что происходит на Харьковщине, виноват весь мир
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО