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В Луганске прогремели взрывы в районе базирования оккупантов

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Привет от Сил обороны

В Луганске прогремели взрывы в районе базирования оккупантов

ASTRA

Новина українською

Во временно оккупированном Луганске утром 20 мая прогремели мощные взрывы.

По информации Telegram-канала NEXTA Live, ракетный удар, вероятно, был нанесен по бывшей Луганской академии внутренних дел (поселок Юбилейный). В этом здании еще с начала 2014 года базировались российские захватчики.

Так называемые оккупационные власти города пока комментариев не предоставляли.

В сети тем временем начали распространять видео места взрыва - на кадрах видно густой столб дыма.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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