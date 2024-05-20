В Луганске прогремели взрывы в районе базирования оккупантов
Привет от Сил обороны
ASTRA
Во временно оккупированном Луганске утром 20 мая прогремели мощные взрывы.
По информации Telegram-канала NEXTA Live, ракетный удар, вероятно, был нанесен по бывшей Луганской академии внутренних дел (поселок Юбилейный). В этом здании еще с начала 2014 года базировались российские захватчики.
Так называемые оккупационные власти города пока комментариев не предоставляли.
В сети тем временем начали распространять видео места взрыва - на кадрах видно густой столб дыма.
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Источник:ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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