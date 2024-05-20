В УАФ отреагировали на информацию об обращении судей ПФЛ с просьбой не назначать их на матчи

В УАФ прокомментировали информацию, что в Комитет арбитров массово поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать на матчи, поскольку у них нет гарантий, что ТЦК не задержат их.

– Появляется информация об обращении судей ПФЛ в комитет арбитров с просьбой не назначать на матчи. Является ли это правдой? Если да, то какова причина этих обращений и несет ли это риск для проведения соревнований в Первой и Второй лигах?

– Риска для проведения соревнований нет. Все вопросы решаются в рабочем режиме, – сказали в УАФ.

Также сообщалось, что УАФ имеет статус критически важной организации, но бронирование от мобилизации имеют только офисные работники Дома футбола. Арбитры не имеют статуса штатных работников, сотрудничают с ассоциацией как ФЛП.