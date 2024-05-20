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Украинские военные контролируют Волчанск на 60%, - Харьковская ОГА

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Идут ожесточённые бои

Украинские военные контролируют Волчанск на 60%, - Харьковская ОГА

Новинарня

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Вооруженные силы Украины примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы в городе не прекращаются.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в эфире телемарафона.

"У нас продолжаются непрерывные обстрелы. Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, населенного пункта Волчанск и на левом-правом фланге города Волчанск.

Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные силы Украины из города. Город примерно на 60% контролирует Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются.

Сегодня на отдельных участках ВСУ проводят собственные штурмовые действия с целью улучшения позиций. Ну и бесспорно идут обстрелы приграничья. Это Богодуховский район, Харьковский район, Чугуевский район", - добавил заместитель главы ОГА.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска расширили зону активных боевых действий на 70 км.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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