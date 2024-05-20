Секретарь СНБО: Украина осознает, что война закончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко подчеркнул, что Украина осознает, что война с Россией закончится переговорами.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам 16-го форума региона Балтийского моря.

"Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

Литвиненко отметил, что Украина нуждается не в "перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины".

"И это вопрос гарантий безопасности. Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 - без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента А.Штубба и всего финского народа, которой как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует - сегодня в Европе имеются только одни настоящие гарантии - это членство в НАТО. Именно поэтому мы надеемся получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Украина вместе со Швейцарией завершили направление приглашений на Глобальный саммит мира, который состоится 15 и 16 июня. России на этом саммите не будет.