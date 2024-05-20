Леонид Гайдаржи: В Черноморце меня называли Леонардо

Имя Леонида Гайдаржи хорошо знакомо болельщикам со стажем. В 80-90-е годы он защищал цвета одесских "Черноморца"" и СКА, играл в херсонском "Кристалле", симферопольской "Таврии", винницкой "Ниве", запорожском "Металлурге" и черниговской "Десне". Этот футболист является одним из считанных ветеранов украинского футбола, кто завершил карьеру в почтенном возрасте – когда ему было 39 лет, 1 месяц и 6 дней.

За время активных выступлений в футболе Гайдаржи не только пользовался авторитетом среди одноклубников, но и был любимцем болельщиков в городах, где играл долгое время. Уважали его и тренеры, доверяя капитанскую повязку в большинстве команд.

Когда Леониду Гайдаржи было уже за тридцать, он попробовал совмещать функции игрока и тренера. Так было в трех командах, что помогло ему на тренерской стезе после того, как пришлось повесить бутсы на гвоздь.

С наступлением нынешнего тысячелетия опытный ветеран полностью сосредоточился на работе в новой роли. Сначала был ассистентом главного тренера в кировоградской "Звезде", потом в "Черноморце". Работал также в тренерском штабе луганской "Зари", возглавляемой Юрием Ковалем. В должности же главного тренера Гайдаржи трудился в том же "Черноморце", МФК "Николаев" и одесской "Жемчужине".

В последние семнадцать лет свой богатый опыт он передает юным футболистам и аматорам, работая в ставшей родной Одессе.

Несмотря на максимальную занятость, юбиляр все же нашел время, чтобы ответить на вопросы корреспондента UA-Футбол.

- Сколько времени можете обходиться без футбола?

- Только во время сна.

- Если бы не футбол, на каком поприще могли бы себя реализовать?

- (Без колебаний). В футболе. Только в футболе!

- Был ли в вашей жизни момент, когда возникало желание завязать с футболом навсегда?

- Нет. Никогда такого не было. Да и не могло быть априори.

- Что труднее – быть игроком или тренером?

- Тренером, конечно же, тяжелее.

- О каком периоде украинской карьеры вспоминаете больше всего?

- О винницком образца сезона-1995/96. В нем с "Нивой" мы успешно сыграли в розыгрыше Кубка Украины, дойдя до финала. На пути к нему обыграли младших по рангу "Газовик" и "Галичину", а затем одолели представителей высшей лиги - тернопольскую "Ниву" в четвертьфинале и донецкий "Шахтер" в полуфинале ("горняков" - в послематчевой серии пенальти). В финальном поединке встретились с киевским "Динамо" и уступили 0:2. Как финалисты кубкового розыгрыша мы получили право играть в еврокубковом турнире, где встречались с эстонским "Таллинна Садам" и швейцарским "Сьоном".

- Какой была у вас "футбольная" кличка?

- Мой партнер по "Черноморцу" Игорь Соколовский называл меня Леонардо.

- Каким было самое суровое наказание за нарушение режима в вашу бытность игроком?

- Я играл почти до 40 лет, а нарушая режим, продержаться так долго было бы невозможно. Поэтому я его и не нарушал.

- Методы работы кого из специалистов помогли вам в тренерской карьере?

- В моей профессиональной карьере было много известных тренеров, и каждый из них что-то мне дал (в этом списке такие известные футбольные личности, как Матвей Черкасский, Виктор Зубков, Виктор Прокопенко, Анатолий Полосин, Николай Павлов, Анатолий Байдачный, Анатолий Лебедь, Александр Томах, Ефим Школьников – прим. авт.).

- Сумму вашей первой зарплаты помните?

- Первая зарплата была в "Черноморце" 90 рублей. Потом стала 150.

- Есть ли в футболе люди, при встрече с которыми вы не подадите руки?

- Есть. Но называть не стану – пусть это остается моей тайной.

- Эпитеты из ненормативной лексики в адрес судей часто применяли?

- В открытую – нет. Но про себя мог возмутиться.

- Памятные моменты из карьеры во снах хотя бы раз видели?

- Нет, никакие футбольные события мне не снились.

- Футболистам в период вашей тренерской карьеры часто приходилось помогать?

- Помогал. Но как тренер, а не как агент. В повышении их мастерства.

- С кем из известных людей хотели бы познакомиться?

- Я многих футбольных людей знаю. Сейчас не испытываю каких-либо проблем в общении.

- Сводила ли вас судьба с кем-то из известных одесситов?

- Бывало. С Романом Карцевым, например. Это было, когда я работал директором СДЮШОР "Черноморец". Он пришёл в Отраду, зашел ко мне в кабинет и оставил автограф на футбольном мяче. Мы тогда немного поговорили. Талантливый человек, один из самых знаковых людей Одессы.

- О событиях в Украине друзья из-за границы у вас часто спрашивают?

- Только мой бывший одноклубник по "Черноморцу" Вася Ищак, который давно живет в Канаде. Он мне периодически звонит и очень переживает за всех нас, за нашу страну.

- Насколько широк круг ваших друзей в мире?

- У меня только один друг - это мой брат.

- Сохранились ли у вас отношения с персональными болельщиками той поры, когда вы были игроком?

- Да. Неделю назад поехал в Винницу, где посетил матч "Нивы". Очень обрадовался, когда небольшая группа болельщиков подошли ко мне с просьбой сделать совместное фото и дать автографы их детям. Было приятно.

- Вы этнический болгарин. На родном языке часто общаетесь?

- Со своими земляками разговариваю только на болгарском, а две мои дочери учат меня украинскому языку. Без практики мне тяжело, но я стараюсь (улыбается).

- Всеми ли блюдами болгарской кухни овладели?

- Очень люблю болгарскую кухню, но мои кулинарные способности распространяются не на все.

- Тренерские функции вы впервые попробовали в Херсоне, когда совмещали их с выступлениями на поле в составе тамошней "Таврии". Желание стать тренером тогда появилось?

- Да-да, это было именно в Херсоне. Правда, готовился к этой работе я еще будучи игроком.

- Самый памятный период работы тренером?

- В "Черноморце", когда я был ассистентом у Александра Скрипника. Это было в сезоне-2001/02 и в половине первого круга сезона-2002/03, когда команда вернулась в высшую лигу. А еще запомнился период работы в МФК "Николаев", когда я был в нем главным тренером. Команда за один год моей работы из второй лиги вышла в первую. Была мечта о выходе и в высшую лигу, но меру Николаева казалось, что этот результат для него более чем достаточный – я и уехал.

- Работа в детско-юношеском футболе не казалась вам скучной?

- Что вы! Работа с детьми очень и очень интересная. При том что очень тяжелая, ведь судьба того или другого мальчика зависит от тебя. Ты не имеешь права на ошибку в его воспитании.

- Что полезного почерпнули для себя во время работы с юными футболистами?

- Дети искренние, они верят тебе - и ты должен ответить им взаимностью.

- Считаете себя тренером-демократом или тренером-диктатором?

- Демократом.

- Встреча с кем из футбольных людей Украины в последнее время стала для вас самой большой неожиданностью?

- Я только накануне вернулся из Житомира, где проходил финал первенства Украины среди ветеранов 65+ и за команду Сум играл Боря Шуршин и братья Ермаки из Ахтырки. Давно знаком с этими футболистами, но и давно их не видел. Приятно было повидаться, многое из футбольного прошлого вспоминали.

- Что самое ценное в вашей домашней футбольной коллекции?

- Моя футболка винницкой "Нивы", в которой я играл в финале Кубка Украины против "Динамо". Кстати, несколько лет назад в моей коллекции появилась и афиша с этого матча.

- Верите ли вы в приметы?

- Верю, но не до потери памяти (смеется).

- Вы – религиозный человек?

- Да. Очень часто захожу в церковь.

- Хотелось бы знать ваше мнение о системе VAR. Она себя оправдывает?

- Мне система VAR нравится. Она исправила очень много ошибок, которые могли повлиять на результат матча.

– Как считаете, без агентов современный футбол не сможет быть сильным?

- Я никогда не пользовался помощью агентов и не хочу обсуждать их работу. Если это работа…

- Собирали ли вы футболки клубов, с которыми играли? Если да, то какие есть гордостью коллекции?

- Футболки не собирал, потому что в мое время было всего два комплекта формы с номерами от "2" до "11" и с кем-то поменяться практически нельзя было.

- Какие три города для вас самые главные и любимые?

- Прежде всего, назвал бы свое родное село, где я родился и вырос. Это Дмитровка, что в Одесской области. Из городов – Херсон, Винница и Одесса, где я сейчас живу.

- Что скажете о нынешнем уровне сборной Украины и ее перспективах на Евро-2024?

Сборную не обсуждаю. Пусть лучше мое мнение останется при мне. Желаю ей успеха на первенстве Европы.

- Если бы вам предложили снять фильм о футболе, то о чем или о ком бы рассказали?

- О своем детском футболе в сандалях, о студенческом футболе и, естественно, о своей профессиональной карьере.

- В какой стране мира мечтаете побывать?

- Я очень люблю Украину. Где бы я ни был, всегда спешил домой.

- Каков ваш девиз по жизни и в футболе в частности?

- Девиза как такового нет, но принципы, которые не нарушаю сам и не позволяю никому поступать со мной, нарушая их, есть.

- Что чувствует мужчина в 65 лет?

- (Уверенно) Жизнь продолжается!

Фото из личного архива