  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генсек УАФ: В Ассоциации бронь от мобилизации получили 30 человек, включая тренеров
В тренде

Генсек УАФ: В Ассоциации бронь от мобилизации получили 30 человек, включая тренеров

Общие новости
Обновлено

Игорь Грищенко рассказал о мобилизации в УАФ

Генсек УАФ: В Ассоциации бронь от мобилизации получили 30 человек, включая тренеров

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко рассказал о том, сколько представителей Ассоциации получили бронь от мобилизации.

Читайте такжеЦыганык: Зарплата советницы генсека УАФ Коцюбко составляет 120 тысяч грн в месяц. Зарплата детского тренера - в 6-8 раз меньше

- Есть много слухов что в УАФ забронированы все сотрудники, что мы имеем какой-то особый статус. Абсолютно нет. Мы так же по общим критериям Кабинета Министров получили возможность забронироваться, поскольку соответствуем тем критериям. На сегодня около 30 человек в УАФ получили бронирование, включая главных тренеров национальной сборной, юношеских сборных, помощников главных тренеров и персонала национальной сборной.

Это чтобы развеять мифы, что УАФ имеет какой-то особый статус в процедуре бронирования, и что все работники УАФ забронированы. Это также не так.

- В любом случае речь идет только о возможности бронировать какую-то часть сотрудников?

- Да, возможность бронировать часть на общих, абсолютно законных основаниях. Но хочу сказать, что некоторым работникам УАФ также вручали повестки. Они шли обновляли данные в ТЦК и так далее. И некоторые из работников УАФ даже проходят военную службу. Мы не оторваны от украинских реалий, мы живем в войне. У нас нет абсолютно никаких особых подходов ни к своим работникам, ни к представителям других клубов. Мы живем исключительно в правовом поле и будем так дальше двигаться.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро
yellow-arrow
Испания анонсировала поставку Украине партии танков Leopard
yellow-arrow
Официально. Украина возьмет участие в Олимпийских играх в Париже
Игорь Грищенко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости