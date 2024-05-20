Генсек УАФ: В Ассоциации бронь от мобилизации получили 30 человек, включая тренеров

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко рассказал о том, сколько представителей Ассоциации получили бронь от мобилизации.

- Есть много слухов что в УАФ забронированы все сотрудники, что мы имеем какой-то особый статус. Абсолютно нет. Мы так же по общим критериям Кабинета Министров получили возможность забронироваться, поскольку соответствуем тем критериям. На сегодня около 30 человек в УАФ получили бронирование, включая главных тренеров национальной сборной, юношеских сборных, помощников главных тренеров и персонала национальной сборной.

Это чтобы развеять мифы, что УАФ имеет какой-то особый статус в процедуре бронирования, и что все работники УАФ забронированы. Это также не так.

- В любом случае речь идет только о возможности бронировать какую-то часть сотрудников?

- Да, возможность бронировать часть на общих, абсолютно законных основаниях. Но хочу сказать, что некоторым работникам УАФ также вручали повестки. Они шли обновляли данные в ТЦК и так далее. И некоторые из работников УАФ даже проходят военную службу. Мы не оторваны от украинских реалий, мы живем в войне. У нас нет абсолютно никаких особых подходов ни к своим работникам, ни к представителям других клубов. Мы живем исключительно в правовом поле и будем так дальше двигаться.