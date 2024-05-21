Поражение Украины U-17 на Евро, интерес Шахтера к игрокам Днепра-1. Главные новости за 20-е мая

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, двадцатое мая

Украинская команда в первом туре группового раунда противостояла сборной Сербии. Матч начался катастрофически для украинцев – с пропущенного уже на второй минуте гола. В дальнейшем удалось выровнять игру по характеру, но не по счету. Имея несколько хороших моментов, Украина не использовала свои шансы и проиграла. В следующем туре Украина U-17 сыграет с Чехией. Также в нашей группе – Кипр.

Как сообщают инсайдеры, донецкий "Шахтер" интересуется двумя игроками "Днепра-1". Речь идет о центральном полузащитнике Валентине Рубчинском, а также центральном защитнике Эдуарде Сарапии, который также может сыграть в опорные зоне. В то же время, сообщается, что "Шахтер" во время ближайшего трансферного окна не готов платить большие суммы за футболистов, поэтому вероятность трансферов не является высокой.

Как сообщают СМИ, одноклубником Анатолия Трубина в "Бенфике" может стать защитник Богдан Слюбик. Лиссабонский гранд уже вроде бы начал контакты с "Рухом" на предмет трансфера футболиста. О какой сумме идет речь – неизвестно. Игрока оценивают в диапазоне от пяти до десяти миллионов евро. Отмечается, что "Бенфика" довольна переходом Анатолия Трубина и поэтому сейчас внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.

Вопрос встал остро из-за закона о мобилизации. Представители Первой лиги на имеют бронирования, поэтому игроки тех или иных команд находятся под вероятностью оказаться в ТЦК во время выездов на гостевые поединки. Некоторые владельцы клубов Первой лиги не видят целесообразности при таких условиях вкладывать деньги в футбол. Также владельцы клубов не хотят брать на себя ответственность по обеспечению беспрепятственного передвижения своих команд по стране.

Арне Слот стал новым главным тренером "Ливерпуля" вместо Юргена Клоппа. Специалист подписал контракт на три года. 45-летний нидерландец начнет выполнять свои обязанности с 1 июня 2024 года, после получения разрешения на работу. Слот возглавлял "Фейенорд" с 2021 года. Под руководством Арне команда победила в Эредивизи в сезоне 2022/2023, а в нынешнем - клуб занял второе место, отставая от лидера ("ПСВ") на 7 очков.

В Серии А состоялись два последних матча 37-го тура. Сначала сыграли "Салернитана" (дома) и "Эллас Верона". В непростом матче победили именно гости - 2:0. Затем на поле вышли футболисты "Болоньи", чтобы шокировать "Ювентус". Сенсационная команда Тьяго Мотты разобрала на винтики некогда грозную силу в итальянском футболе. И "Ювентус", и "Болонья" в следующем сезоне будут в Лиге чемпионов, но одни сыграют там с воодушевлением, другие - под знаком неопределенности.