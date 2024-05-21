Поражение Украины U-17 на Евро, интерес Шахтера к игрокам Днепра-1. Главные новости за 20-е мая
А также попытки Бенфики подписать футболиста Руха, матчи Серии А, новый тренер Ливерпуля
scdnipro1.com.ua
UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, двадцатое мая
Украина U-17 с поражения начала борьбу на чемпионате Европы
Украинская команда в первом туре группового раунда противостояла сборной Сербии. Матч начался катастрофически для украинцев – с пропущенного уже на второй минуте гола. В дальнейшем удалось выровнять игру по характеру, но не по счету. Имея несколько хороших моментов, Украина не использовала свои шансы и проиграла. В следующем туре Украина U-17 сыграет с Чехией. Также в нашей группе – Кипр.
"Шахтер" интересуется двумя игроками "Днепра-1"
Как сообщают инсайдеры, донецкий "Шахтер" интересуется двумя игроками "Днепра-1". Речь идет о центральном полузащитнике Валентине Рубчинском, а также центральном защитнике Эдуарде Сарапии, который также может сыграть в опорные зоне. В то же время, сообщается, что "Шахтер" во время ближайшего трансферного окна не готов платить большие суммы за футболистов, поэтому вероятность трансферов не является высокой.
"Бенфика" начала контактировать с "Рухом" по поводу перехода Богдана Слюбика
Как сообщают СМИ, одноклубником Анатолия Трубина в "Бенфике" может стать защитник Богдан Слюбик. Лиссабонский гранд уже вроде бы начал контакты с "Рухом" на предмет трансфера футболиста. О какой сумме идет речь – неизвестно. Игрока оценивают в диапазоне от пяти до десяти миллионов евро. Отмечается, что "Бенфика" довольна переходом Анатолия Трубина и поэтому сейчас внимательно следит за украинским рынком. Португальцы считают, что Слюбик способен прогрессировать и в будущем стать финансовым активом клуба.
Владельцы клубов Первой лиги сомневаются в целесообразности финансировать футбольные структуры
Вопрос встал остро из-за закона о мобилизации. Представители Первой лиги на имеют бронирования, поэтому игроки тех или иных команд находятся под вероятностью оказаться в ТЦК во время выездов на гостевые поединки. Некоторые владельцы клубов Первой лиги не видят целесообразности при таких условиях вкладывать деньги в футбол. Также владельцы клубов не хотят брать на себя ответственность по обеспечению беспрепятственного передвижения своих команд по стране.
Официально: Арне Слот стал главным тренером Ливерпуля
Арне Слот стал новым главным тренером "Ливерпуля" вместо Юргена Клоппа. Специалист подписал контракт на три года. 45-летний нидерландец начнет выполнять свои обязанности с 1 июня 2024 года, после получения разрешения на работу. Слот возглавлял "Фейенорд" с 2021 года. Под руководством Арне команда победила в Эредивизи в сезоне 2022/2023, а в нынешнем - клуб занял второе место, отставая от лидера ("ПСВ") на 7 очков.
"Салернитана" проиграла "Эллас Вероне", "Болонья" шокировала "Ювентус"
В Серии А состоялись два последних матча 37-го тура. Сначала сыграли "Салернитана" (дома) и "Эллас Верона". В непростом матче победили именно гости - 2:0. Затем на поле вышли футболисты "Болоньи", чтобы шокировать "Ювентус". Сенсационная команда Тьяго Мотты разобрала на винтики некогда грозную силу в итальянском футболе. И "Ювентус", и "Болонья" в следующем сезоне будут в Лиге чемпионов, но одни сыграют там с воодушевлением, другие - под знаком неопределенности.
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