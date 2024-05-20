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Испания анонсировала поставку Украине партии танков Leopard

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Поставка должна состояться в конце июня

Испания анонсировала поставку Украине партии танков Leopard

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы.

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Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщмет El Mundo.

Она отметила, что поставка должна состояться в конце июня.

Роблес объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.

Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.05.2024 в 22:28
Леопарды как на картинке или первой модели.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.05.2024 в 22:28
Леопарды как на картинке или первой модели.
Ответить
0
0

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