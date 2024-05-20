Испания анонсировала поставку Украине партии танков Leopard
Поставка должна состояться в конце июня
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, который будет содержать танки Leopard и боеприпасы.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщмет El Mundo.
Она отметила, что поставка должна состояться в конце июня.
Роблес объявила об этом во время своего участия в видеоконференции в двадцать второй встрече Контактной группы по обороне Украины, созванной министром обороны США Ллойдом Остином, на которой присутствовал министр обороны Украины. Рустем Умеров.
Министр отметила важные усилия, которые Испания уже прилагает, и особо отметила подготовку украинских солдат.
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