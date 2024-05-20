Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал очередную информацию о расходах в обновленной УАФ.

Источник заявил, что топ-менеджер Украинской ассоциации футбола получает за одни сутки пребывания за границей 235 евро на свои расходы.

"Я вам сейчас открою секрет. Знаете, сколько один день суточных для топ-менеджеров, в частности генеральных секретарей и вице-президентов, за рубежом выписали себе руководители, которые сейчас раздают интервью? Я пока еще ни в одном интервью не увидел Андрея Николаевича Шевченко, но все остальные раздают интервью направо и налево и рассказывают, какие они классные и хорошие. Но вы никто по сравнению с ним. Люди верят ему, а не вам. Люди за него голосовали, а не за вас.

Так вот, одни сутки пребывания чиновника УАФ за границей составляет 235 евро. Это больше 9 тысяч гривен. Это суточные! Это не зарплата, это суточные! Они больше, чем минимальная зарплата за месяц в Украине. То есть у нас есть люди, которые за месяц, тяжело работая, зарабатывают меньше, чем один чиновник УАФ, который выезжает за границу и ему дают суточные, чтобы он там себя хорошо чувствовал. Вы нормальные?

Вы рассказываете о том, что не готовы отчитываться перед людьми, потому что там нет денег налогоплательщиков. Вы говорили, что все будет прозрачно и не можете назвать свои зарплаты, потому что вам стыдно? Вы просто говорите, что они большие. Да они очень большие! Вы можете не отчитываться перед людьми, но вы должны отчитываться перед футбольным сообществом.

Детский тренер, который работает и возможно воспитывает футболиста национальной сборной Украины, который сделает вам славу и принесет вам заработок, если команда попадет на чемпионат Европы или мира и это все вы делите между собой, но этот тренер будет получать мизерную зарплату. Вам не стыдно? Вы хоть понимаете, что происходит и в какое время мы живем? В первую очередь вы подставляете легендарного футболиста, человека, который олицетворяет собой украинский футбол. Вы пользуетесь его именем", - сказал Цыганык.