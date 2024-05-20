Генсек УАФ: У функционеров Ассоциации высокие зарплаты, но это абсолютно рыночные зарплаты

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко ответил на вопросы о зарплатах функционеров Ассоциации.

- Александр Шевченко (один из вице-президентов, - прим.) рассказывал, что он работал в УАФ на общественных началах.

- В предварительный период - да.

- Сейчас он и вы уже подписали, я так понимаю, контракт?

- С 25 января, когда была сформирована новая команда, из топ-менеджмента только генеральный секретарь и первый вице-президент получали зарплату, поскольку было тяжелое финансовое положение.

Первый вице-президент и генеральный секретарь имеют право первой подписи финансовых документов, несут ответственность за финансовый и юридический блок деятельности, за бюджет, который составляет более 10 млн евро.

После того, как мы выровняли финансовое положение, получили выплаты от УЕФА и ФИФА, получили положительные результаты сборной, пересмотрели этот подход. У нас очень оптимизированная управленческая команда топ-менеджеров. Но все отвечают за определенные направления работы. Чтобы спрашивать за работу, все должны понимать, что они делают, но и понимать, за что они это делают.

Поэтому было принято решение, что и президент, и первый вице-президент, и генеральный секретарь, и вице-президенты должны получать заработную плату. Со всеми были заключены трудовые договоры, контракты. На сегодня весь топ-менеджмент УАФ получает заработные платы.

- Понимаю, что, скорее всего, вопрос некорректный, но какие это цифры?

- Я бы не хотел говорить о конкретных цифрах, но могу вас заверить, что это во-первых, все официальные заработные платы, с которых платятся официально налоги. При этом очень важный и самый главный аспект, что эти средства не финансируются из государственного бюджета Украины. То есть это не средства налогоплательщиков Украины, это средства, из которых формируется бюджет УАФ. Это средства УЕФА, ФИФА и поступления от наших спонсоров и партнеров.

Это высокие зарплаты, не буду лукавить. Но это абсолютно рыночные зарплаты для уровня топ-менеджмента национальных ассоциаций и для футбольного рынка в целом. Учитывая уровень ответственности, который мы несем, и обязательства, которые мы взяли по преодолению в том числе коррупции, финансовых растрат внутри УАФ, я считаю этот уровень заработных плат оправданным.

Могу привести пример. Сейчас в рамках подготовки нашей сборной к Евро мы обратили внимание на один из важных аспектов - это медицинское обеспечение наших сборных, которому в предыдущий период уделялось меньше внимания. Закуплено оборудование для восстановления футболистов, потому что график сумасшедший. Грубо говоря, за 23 дня - с 3 по 26 июня - национальной сборной надо сыграть 6 матчей. Учитывая перелеты между Нюрнбергом, Варшавой, Кишиневом, перелет потом обратно во Франкфурт, разъезды, нам нужны соответствующие восстановительные вещи.

По одному из аппаратов, которые мы сейчас закупаем, нам дали предложение 23 тысячи евро. Мы сумели добиться того, что приобретем его за 18 тысяч евро. То есть на одном счете сэкономили для ассоциации 5 тысяч евро. Я как человек, который отвечает, в том числе и подписывает документы по закупке оборудования и использования средств УАФ, больших очень средств, считаю, что должен иметь соответствующий уровень вознаграждения, который бы обеспечил надлежащее управление этими процессами.