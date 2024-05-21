Нидерланды передадут Украину новую партию бронетранспортеров YPR-765

По итогам "Рамштайна22" Украина получит очередную партию бронетранспортеров YPR-765 от Нидерландов.

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Об этом сообщает сайт Министерства обороны Нидерландов.

Отмечается, что министерство поставит Украине бронетехнику по просьбе Владимира Зеленского.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Их борьба также наша. Для Украины эти виды бронетехники очень важны. Они ловки, могут быстро перемещать войска и могут быть развернуты как для разведки, так и для наступательных и оборонительных целей. Дистанционно управляемое вооружение обеспечивает стрелку" дополнительную безопасность", - сказала после заседания Контактной группы "Рамштайн" министер обороны Кайса Оллонгрен .

В министерстве не называют точной даты прибытия бронетранспортеров в Украину. Однако обещают, что YPR доставят "в ближайшее время".

Известно, что в целом Нидерланды поставили в Украину 207 YPR разных типов.

YPR-765 – голландская техника, созданная на базе американского броневика М113. Стандартно он оснащен 12-миллиметровым пулеметом. Однако при необходимости его можно заменить на 25-миллиметровую пушку, пулемет Browning М2 и другое оружие. Отталкиваясь от потребностей, специфики боя и поставленных задач, можно скомбинировать разное количество вариантов YPR-765.

Внутри броневика можно разместить до 7 десантников в полном боевом снаряжении и трех членов экипажа.

У него есть алюминиевый кузов и металлический бампер. Может разгоняться до 61 км/ч.

Всего было выпущено около 2100 таких БТР, 500 из которых находились на вооружении Нидерландов.