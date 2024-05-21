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Россия потеряла 1380 военных за сутки - Генштаб

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Также отминусовано 230 единиц боевой техники

Россия потеряла 1380 военных за сутки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага.

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1380 человек живой силы, 15 танков, 34 ББМ и 42 артиллерийские системы.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 495 070 (+1380) человек,
  • танков - 7605 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 14699 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 12779 (+42) ед,
  • РСЗО - 1077 (+1) ед,
  • средства ПВО - 811 (+4) ед,
  • самолетов - 354 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10290 (+54),
  • крылатые ракеты - 2207 (+2),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17383 (+72) ед,
  • специальная техника - 2085 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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