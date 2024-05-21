Россия потеряла 1380 военных за сутки - Генштаб
Также отминусовано 230 единиц боевой техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1380 человек живой силы, 15 танков, 34 ББМ и 42 артиллерийские системы.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 495 070 (+1380) человек,
- танков - 7605 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 14699 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 12779 (+42) ед,
- РСЗО - 1077 (+1) ед,
- средства ПВО - 811 (+4) ед,
- самолетов - 354 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10290 (+54),
- крылатые ракеты - 2207 (+2),
- корабли / катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17383 (+72) ед,
- специальная техника - 2085 (+6).
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