Ночью уничтожено 28 из 29 шахедов - Воздушные силы
Отработали в семи областях
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь на 21 мая силами ПВО уничтожено 28 из 29 ударных дронов, которые атаковали Украину.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в своем телеграмм-канале.
"Ночью 21 мая 2024 года противник атаковал 29-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, мыс Чауда - Крым.
В результате противовоздушного боя сбито 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.
Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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