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Зозуля показал почетную награду от Залужного

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Награда присвоена за активную волонтерскую деятельность

Зозуля показал почетную награду от Залужного

Фото: facebook.com

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля поблагодарил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за памятную награду.

"Невероятно ценная награда для меня. Вдвойне приятно, что за подписью легендарного главнокомандующего.

Никогда не считал, что делаю что-то чрезвычайное. Наш долг включаться максимально и помогать всем нашим защитникам, потому что только их вклад в победу неоценим.

Спасибо воинам за возможность быть полезным. Спасибо волонтерам, за то, что всегда на связи.

Слава Украине и ее Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что Роман активно помогает нашим военным еще с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения организовывает различные сборы и сотрудничает с волонтерами. Он даже основал благотворительный фонд "Народная армия".

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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