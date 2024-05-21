Зозуля показал почетную награду от Залужного

Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля поблагодарил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за памятную награду.

"Невероятно ценная награда для меня. Вдвойне приятно, что за подписью легендарного главнокомандующего.

Никогда не считал, что делаю что-то чрезвычайное. Наш долг включаться максимально и помогать всем нашим защитникам, потому что только их вклад в победу неоценим.

Спасибо воинам за возможность быть полезным. Спасибо волонтерам, за то, что всегда на связи.

Слава Украине и ее Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.