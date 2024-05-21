Зозуля показал почетную награду от Залужного
Награда присвоена за активную волонтерскую деятельность
Фото: facebook.com
Бывший форвард сборной Украины, волонтер Роман Зозуля поблагодарил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за памятную награду.
"Невероятно ценная награда для меня. Вдвойне приятно, что за подписью легендарного главнокомандующего.
Никогда не считал, что делаю что-то чрезвычайное. Наш долг включаться максимально и помогать всем нашим защитникам, потому что только их вклад в победу неоценим.
Спасибо воинам за возможность быть полезным. Спасибо волонтерам, за то, что всегда на связи.
Слава Украине и ее Героям!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.
Напомним, что Роман активно помогает нашим военным еще с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения организовывает различные сборы и сотрудничает с волонтерами. Он даже основал благотворительный фонд "Народная армия".
Популярное сейчас
- Поражение Украины U-17 на Евро, интерес Шахтера к игрокам Днепра-1. Главные новости за 20-е мая
- Генсек УАФ: У функционеров Ассоциации высокие зарплаты, но это абсолютно рыночные зарплаты
- Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро
- Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО