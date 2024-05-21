В Германии неизвестный с ножом напал на 15-летнего беженца из Украины

15-летний подросток из Украины получил ножевые ранения вечером 19 мая в городе Дортмунд Рурского района Германии. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, пострадавший - украинский беженец. Вместе с двумя друзьями он начал разговор с двумя девушками. Это не понравилось другой группе молодых людей, поэтому завязалась драка. Один из них достал нож и ударил украинца сначала в шею, а затем вонзил его в верхнюю часть тела, пишут журналисты. Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем потерять сознание.

Полиция ведет активные поиски нападавшего. Жизни украинского парня уже ничего не угрожает.

Напомним, 10 февраля в Германии на украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко, которые выступают за молодежную сборную Украины, напали неизвестные с ножами. В результате полученных ранений Ермаков скончался в больнице. Козаченко некоторое время находился находился в реанимации, но его также не удалось спасти.