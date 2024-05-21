На полиграфе проверили более 30 арбитров и наблюдателей, - Генсек УАФ

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал об исследованиях арбитров и наблюдателей на полиграфе.

- Уже кто-то проходил полиграф?

- По состоянию на сегодня уже было проведено более 50 полиграфических исследований, более 30 арбитров и наблюдателей. По результатам проведения этих полиграфов служба осуществляет дополнительные проверки еще по нескольким случаям. Будут проведены дополнительные расследования.

- То есть последствия могут быть? Есть подозрительные кейсы?

- Есть кейсы, которыми сейчас дальше уже занимается новый глава Комитета этики.

- Их много?

- Не могу сегодня комментировать эту информацию, но они есть.

- По персоналиям также не можете сказать пока?

- Нет.

- Эти арбитры и наблюдатели, которые проходили полиграф, продолжают работать сейчас или на данный момент они в очереди стоят?

- Вы можете проанализировать, я думаю. Это почти информация из открытых источников, - сказал Грищенко.