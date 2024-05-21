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На полиграфе проверили более 30 арбитров и наблюдателей, - Генсек УАФ

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Есть кейсы, которыми занимается уже новый глава Комитета этики

На полиграфе проверили более 30 арбитров и наблюдателей, - Генсек УАФ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал об исследованиях арбитров и наблюдателей на полиграфе.

- Уже кто-то проходил полиграф?

- По состоянию на сегодня уже было проведено более 50 полиграфических исследований, более 30 арбитров и наблюдателей. По результатам проведения этих полиграфов служба осуществляет дополнительные проверки еще по нескольким случаям. Будут проведены дополнительные расследования.

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- То есть последствия могут быть? Есть подозрительные кейсы?

- Есть кейсы, которыми сейчас дальше уже занимается новый глава Комитета этики.

- Их много?

- Не могу сегодня комментировать эту информацию, но они есть.

- По персоналиям также не можете сказать пока?

- Нет.

- Эти арбитры и наблюдатели, которые проходили полиграф, продолжают работать сейчас или на данный момент они в очереди стоят?

- Вы можете проанализировать, я думаю. Это почти информация из открытых источников, - сказал Грищенко.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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