Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать - ОСГВ Хортица

В Харьковской области ситуация остается сложной. В то же время Силам обороны удалось стабилизировать положение в городе Волчанск. Об этом сказал спикер ОСГВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона во вторник, 21 мая.

"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск.

"Наземные штурмы захватчики сочетают, конечно, с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

Должен отметить, что количество боевых столкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточить свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Криничу и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск.

Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать", - заявил он.