  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать - ОСГВ Хортица
В тренде

Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать - ОСГВ Хортица

Общие новости

Количество боевых столкновений снизилось почти вдвое

Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать - ОСГВ Хортица

Facebook

Новина українською

В Харьковской области ситуация остается сложной. В то же время Силам обороны удалось стабилизировать положение в городе Волчанск. Об этом сказал спикер ОСГВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона во вторник, 21 мая.

"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск.

"Наземные штурмы захватчики сочетают, конечно, с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

Должен отметить, что количество боевых столкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточить свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Криничу и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск.

Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать", - заявил он.

По теме
yellow-arrow
На полиграфе проверили более 30 арбитров и наблюдателей, - Генсек УАФ
yellow-arrow
В Германии неизвестный с ножом напал на 15-летнего беженца из Украины
yellow-arrow
Зозуля показал почетную награду от Залужного
ВСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости