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ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

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Большая часть суммы пойдёт на поддержку ВСУ

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

фото из свободных источников

Новина українською

Совет Европейского союза утвердил соглашение об использовании поступлений от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

Об этом в соцсети X (Twitter) сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение об использовании доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине.

Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины. Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", - говорится в сообщении.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы российского центрального банка на сумму около $300 млрд в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Лишь около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, большая часть хранится в Европе, в частности в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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