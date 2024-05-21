ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов

Совет Европейского союза утвердил соглашение об использовании поступлений от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

Об этом в соцсети X (Twitter) сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение об использовании доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине.

Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины. Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", - говорится в сообщении.