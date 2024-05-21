ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов
Большая часть суммы пойдёт на поддержку ВСУ
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Совет Европейского союза утвердил соглашение об использовании поступлений от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.
Об этом в соцсети X (Twitter) сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.
"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение об использовании доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине.
Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро. 90% ожидаемых поступлений будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины. Россия должна возместить нанесенный войной ущерб", - говорится в сообщении.
ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы российского центрального банка на сумму около $300 млрд в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Лишь около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, большая часть хранится в Европе, в частности в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear.
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