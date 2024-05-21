10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

Украинские военные в Нидерландах завершили обучение по обслуживанию истребителей F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"10 украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине не менее 24 F-16", - говорится в сообщении.

Так, военные упражнялись в обслуживании всех важных для пилота истребителя частей, речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.

Обучение также включало в себя составление и проверку аварийно-спасательного пакета. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после аварийной посадки. В нем, в частности, еда и медикаменты.

Это обучение готовит ко всем возможным рискам во время полетов на F-16. Это в конечном итоге также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов.

По данным западных СМИ, первые истребители F-16 прибудут в Украину до июля 2024 года.

В начале мая в Воздушных силах заявили, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16.