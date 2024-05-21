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Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились

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20 мая прошло ровно пять лет, которые предусмотрены для исполнения президентом своих обязанностей

Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились

Офіс Президента

Новина українською

Президент Владимир Зеленский, оценивая пять лет пребывания в должности, сказал, что из-за военного положения его срок еще не закончился.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters.

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Журналист спросил у Зеленского, как по его мнению он справился со своей работой в течение 5 лет президентства, на что тот ответил: "Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются".

"Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "обернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали. "Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - сказал он.

Напомним, что 20 мая 2024 года прошло ровно пять лет, которые предусмотрены для исполнения президентом своих обязанностей.

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
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download1 (huyersk)
21.05.2024 в 16:57
наволочузурпатор
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
21.05.2024 в 16:57
наволочузурпатор
Ответить
1
0

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