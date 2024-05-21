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Генштаб ВСУ подтвердил поражение в Севастополе ракетного корабль РФ Циклон

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Корабли этого проекта - носители ракет Калибр

Генштаб ВСУ подтвердил поражение в Севастополе ракетного корабль РФ Циклон

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ от 21 мая.

"По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в сети появилась официально не подтвержденная информация о поражении носителя "Калибров" российского корабля "Циклон".

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это будет означать, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.

"Циклон" - ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".

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