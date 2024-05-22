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Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата

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Ассоциация надеется, что суд примет справедливое решение

Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата

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Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко рассказал, как продвигается "дело Анатолия Тимощука", который подал иск на УАФ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

- О Тимощуке вопрос. Здесь ничего нового по состоянию на сейчас?

- 22 апреля состоялось слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS), ожидаем результата. Надеемся, что наши коллеги-арбитры услышали наши аргументы, нашу позицию, и примут взвешенное, справедливое решение в этом деле.

- Тем не менее, Тимощук все же, кажется, не один. Он - самый известный человек, которого по сути я называю "предателем", а вы, видимо, как юрист будете более аккуратными в высказываниях. Но в УАФ я не вижу историй с другими футболистами-предателями.

- Есть более двух десятков дел, насколько я помню. Они все сейчас на стадии рассмотрения. Я думаю, что после кейса Тимощука, когда мы уже будем видеть решение CAS, их подход к этим делам, мы продолжим рассмотрение данных дел и будем принимать решения, - сказал Грищенко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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