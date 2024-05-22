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1300 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Всего - 191 единица техники

1300 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.

За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1300 оккупантов, а также уничтожали боевую технику. В частности, шесть танков, 22 ББМ и 41 артиллерийскую систему.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 496 370 (+1300) чел,
  • танков - 7611 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 12820 (+41) ед,
  • РСЗО - 1077 ед,
  • средства ПВО - 812 (+1) ед,
  • самолетов - 354 ед,
  • вертолетов - 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56),
  • крылатые ракеты - 2208 (+1),
  • корабли / катера - 27 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59) ед,
  • специальная техника - 2090 (+5).
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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