1300 оккупантов и 41 артсистема. Генштаб обновил данные о потерях врага
Всего - 191 единица техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь России в войне.
За минувшие сутки войны украинские воины ликвидировали 1300 оккупантов, а также уничтожали боевую технику. В частности, шесть танков, 22 ББМ и 41 артиллерийскую систему.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 496 370 (+1300) чел,
- танков - 7611 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 12820 (+41) ед,
- РСЗО - 1077 ед,
- средства ПВО - 812 (+1) ед,
- самолетов - 354 ед,
- вертолетов - 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56),
- крылатые ракеты - 2208 (+1),
- корабли / катера - 27 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59) ед,
- специальная техника - 2090 (+5).
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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