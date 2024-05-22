Силы обороны Украины сбили ночью 24 шахеда
Стопроцентный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск – рф и территории временно оккупированного Крыма.
В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "шахеда".
Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.
Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей, сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Популярное сейчас
- Лунин: Очень печальный день для всего футбольного мира
- Представитель Шахтера: Платеж солидарности? Верес каждый год от УЕФА получает 300 тысяч евро
- Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО