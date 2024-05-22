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Силы обороны Украины сбили ночью 24 шахеда

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Силы обороны Украины сбили ночью 24 шахеда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск – рф и территории временно оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "шахеда".

Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.

Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей, сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Источник:
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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