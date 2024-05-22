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В Конгрессе США призывают администрацию Байдена разрешить Украине бить по целям в рф американским оружием

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Соответствующее письмо подписали 13 парламентариев

В Конгрессе США призывают администрацию Байдена разрешить Украине бить по целям в рф американским оружием

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министерство обороны США должно разрешить Украине использовать оружие, предоставленное США, по территории России, говорится в письме группы представителей Конгресса обеих партий, опубликованном в понедельник.

"Украинские власти неделями наблюдали, как российские войска безнаказанно нападали на украинские общины с территории России. Украинцы не могли защитить себя из-за текущей политики администрации. Крайне важно, чтобы администрация Байдена позволила украинскому военному руководству проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю", – говорится в письме, которое подписали 13 представителей Конгресса США, в том числе и Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер.

В письме также содержится требование к США увеличить поддержку подготовки украинских пилотов и противовоздушной обороны. По словам законодателей, до конца 2024 года ВВС США планируют выпустить 12 украинских пилотов, которые пройдут обучение на F-16.

"Места для Украины должны быть приоритетными перед другими иностранными государствами", – говорится в обращении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ограничения на удары по российской территории западным оружием. "Они могут вести огонь по нашей территории любым оружием. Это самое большое их преимущество. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами".

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Источник:
intelligence.house.gov
Опубликовал: Александр Сапожников
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