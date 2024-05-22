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УАФ поблагодарила Литовскую футбольную федерацию за отказ женской сборной играть с Беларусью

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УАФ поблагодарила Литовскую футбольную федерацию за отказ женской сборной играть с Беларусью

УАФ

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УАФ поблагодарила руководителей Литовской футбольной федерации за отказ женской сборной играть с Беларусью. Ассоциация направила официальное письмо литовским коллегам за подписями президента Андрея Шевченко и генерального секретаря Игоря Грищенко.

"От имени коллектива Украинской ассоциации футбола позвольте нам воспользоваться еще одной возможностью и выразить наше искреннее уважение и благодарность за вашу постоянную, надежную и сильную поддержку Украины.

Кроме того, мы очень ценим публичную позицию и комментарии руководства ЛФФ, которая напоминает миру, что жестокая война в Украине еще не закончилась и футбольная семья не должна это забывать и молча терпеть", - говорится в письме.

Напомним, матчи Литвы и Беларуси должны были состояться 31 мая и 4 июня, однако литовки отказались выходить на эти поединки. В обоих матчах команде было засчитано поражение со счетом 0:3, а федерация получила штраф в размере 5 тысяч евро.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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