УАФ поблагодарила Литовскую футбольную федерацию за отказ женской сборной играть с Беларусью
Официальным письмом
УАФ
УАФ поблагодарила руководителей Литовской футбольной федерации за отказ женской сборной играть с Беларусью. Ассоциация направила официальное письмо литовским коллегам за подписями президента Андрея Шевченко и генерального секретаря Игоря Грищенко.
"От имени коллектива Украинской ассоциации футбола позвольте нам воспользоваться еще одной возможностью и выразить наше искреннее уважение и благодарность за вашу постоянную, надежную и сильную поддержку Украины.
Кроме того, мы очень ценим публичную позицию и комментарии руководства ЛФФ, которая напоминает миру, что жестокая война в Украине еще не закончилась и футбольная семья не должна это забывать и молча терпеть", - говорится в письме.
Напомним, матчи Литвы и Беларуси должны были состояться 31 мая и 4 июня, однако литовки отказались выходить на эти поединки. В обоих матчах команде было засчитано поражение со счетом 0:3, а федерация получила штраф в размере 5 тысяч евро.
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