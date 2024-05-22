  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китай оказывает или готовится оказать летальную помощь России, - министр обороны Великобритании
В тренде

Китай оказывает или готовится оказать летальную помощь России, - министр обороны Великобритании

Общие новости
Обновлено

Такие данные есть у британской и американской разведках

Китай оказывает или готовится оказать летальную помощь России, - министр обороны Великобритании

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Разведки Великобритании и США имеют доказательства предоставления военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.

Читайте такжеВ Конгрессе США призывают администрацию Байдена разрешить Украине бить по целям в рф американским оружием

Как информирует Reuters, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

"Американская и британская оборонные разведки имеют доказательства того, что летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину, я считаю, что это важное событие", - отметил Шеппс, однако доказательств не предоставил.

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в начале этой войны Китай хотел представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", - отметил Шеппс.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что технологическая поддержка со стороны Китая позволяет России вести войну против Украины.

По теме
yellow-arrow
Швеция согласовала $7 млрд военной поддержки для Украины в 2024-2026 годах
yellow-arrow
На Днепропетровщине прилет по инфраструктуре, начался пожар
yellow-arrow
УАФ поблагодарила Литовскую футбольную федерацию за отказ женской сборной играть с Беларусью
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
22.05.2024 в 16:34
Так поступает или будет поступать? Как говорится, это две большие разницы
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gican85 (Киев)
22.05.2024 в 16:34
Так поступает или будет поступать? Как говорится, это две большие разницы
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости