На Днепропетровщине прилет по инфраструктуре, начался пожар
Данных о пострадавших нет
Фото: ДСНС України / Автор неизвестен
Днем 22 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
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"К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар. Уточняем детали", - говорится в сообщении.
Также, по его словам, в Каменском районе сбили разведывательный беспилотник.
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