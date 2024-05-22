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На Днепропетровщине прилет по инфраструктуре, начался пожар

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Данных о пострадавших нет

На Днепропетровщине прилет по инфраструктуре, начался пожар

Фото: ДСНС України / Автор неизвестен

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Днем 22 мая 2024 года войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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"К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар. Уточняем детали", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, в Каменском районе сбили разведывательный беспилотник.

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