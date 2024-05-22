Милевский: То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа
Артем подписался за медиафитбольную команду
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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, почему он решил вернуться в футбол, и играет в медиалиге за команду "Игнис".
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"То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа. Я проделал зимой огромную работу, провел в зале очень много времени....
Хорошо, что познакомился с представителями "Игниса". Мы собрались делать хорошие дела – помогать ВСУ, привлекать детей. И продолжим это делать.
Но я тренироваться просто так не могу, поэтому играю с ними", — сказал Милевский.
Напомним, что не так давно Артем из-за проблем с алкоголем проходил реабилитацию в клинике.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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