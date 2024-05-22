  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Милевский: То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа
В тренде

Милевский: То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа

Общие новости
Обновлено

Артем подписался за медиафитбольную команду

Милевский: То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа

скриншот

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, почему он решил вернуться в футбол, и играет в медиалиге за команду "Игнис".

Читайте такжеОлег Федорчук: Леоненко был футболистом, который делал разницу. Милевский – яркий, но никогда не был лидером на поле

"То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа. Я проделал зимой огромную работу, провел в зале очень много времени....

Хорошо, что познакомился с представителями "Игниса". Мы собрались делать хорошие дела – помогать ВСУ, привлекать детей. И продолжим это делать.

Но я тренироваться просто так не могу, поэтому играю с ними", — сказал Милевский.

Напомним, что не так давно Артем из-за проблем с алкоголем проходил реабилитацию в клинике.

По теме
yellow-arrow
Стефанчук: Все, кто сейчас задают вопрос легитимности Зеленского - это враги Украины
yellow-arrow
Швеция согласовала $7 млрд военной поддержки для Украины в 2024-2026 годах
yellow-arrow
На Днепропетровщине прилет по инфраструктуре, начался пожар
Артем Милевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости