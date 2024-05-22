Милевский: То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, почему он решил вернуться в футбол, и играет в медиалиге за команду "Игнис".

"То, что я вернулся в футбол, это для меня уже большая победа. Я проделал зимой огромную работу, провел в зале очень много времени....

Хорошо, что познакомился с представителями "Игниса". Мы собрались делать хорошие дела – помогать ВСУ, привлекать детей. И продолжим это делать.

Но я тренироваться просто так не могу, поэтому играю с ними", — сказал Милевский.