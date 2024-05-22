Нацкомиссия отказала Вересу в выпуске акций. Клуб считает такие действия "позорными"
Ровенчане готовят иск на это решение
Фото: СК Дніпро-1
Нацкомиссия по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку отказала "
"Подробно рассмотрев пакет документов, Комиссией принято постановление об отказе в регистрации выпуска акций НК "ВЕРЕС". Поскольку договоры, заключенные с лицами, являющимися участниками размещения, в результате которых возникли денежные обязательства в ПАО, не были согласованы соответствующим органом общества в порядке, установленном Законом Украины "Об акционерных обществах", - говорится в пояснении Комиссии.
В ровненском клубе так прокомментировали эту новость.
- "Верес" оценивает решение Комиссии как незаконное и ангажированное, а действия Комиссии – как позорные для фондового рынка, направленные на уничтожение футбольного клуба;
- "Верес" выполнил все требования Комиссии и даже те, которые не предусмотрены законодательством;
- "Верес" считает, что Комиссия пренебрегла судебным решением, которым утвержден план санации (финансового оздоровления) клуба;
- "Верес" имеет веские основания полагать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба;
- "Верес" будет оспаривать своевольное решение Комиссии;
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- У клуба есть четкое понимание, что крупнейший акционер и президент клуба Иван Надеин не допустит ликвидации клуба и будет защищать права и интересы клуба всеми возможными способами. Клуб будет работать.
– "Верес" предоставит детальное объяснение незаконности действий комиссии в ближайшее время.
Народный Клуб "Верес" существовал, существует и будет существовать, а также отстаивать свои интересы, как на футбольном поле, так и вне его, – говорится в заявлении клуба.
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