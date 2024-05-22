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Нацкомиссия отказала Вересу в выпуске акций. Клуб считает такие действия "позорными"

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Ровенчане готовят иск на это решение

Нацкомиссия отказала Вересу в выпуске акций. Клуб считает такие действия "позорными"

Фото: СК Дніпро-1

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Нацкомиссия по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку отказала "Вересу" в регистрации выпуска акций клуба. Таким образом "Верес" хотел увеличить уставной капитал клуба.

"Подробно рассмотрев пакет документов, Комиссией принято постановление об отказе в регистрации выпуска акций НК "ВЕРЕС". Поскольку договоры, заключенные с лицами, являющимися участниками размещения, в результате которых возникли денежные обязательства в ПАО, не были согласованы соответствующим органом общества в порядке, установленном Законом Украины "Об акционерных обществах", - говорится в пояснении Комиссии.

В ровненском клубе так прокомментировали эту новость.

- "Верес" оценивает решение Комиссии как незаконное и ангажированное, а действия Комиссии – как позорные для фондового рынка, направленные на уничтожение футбольного клуба;

- "Верес" выполнил все требования Комиссии и даже те, которые не предусмотрены законодательством;

- "Верес" считает, что Комиссия пренебрегла судебным решением, которым утвержден план санации (финансового оздоровления) клуба;

- "Верес" имеет веские основания полагать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба;

- "Верес" будет оспаривать своевольное решение Комиссии;

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- У клуба есть четкое понимание, что крупнейший акционер и президент клуба Иван Надеин не допустит ликвидации клуба и будет защищать права и интересы клуба всеми возможными способами. Клуб будет работать.

– "Верес" предоставит детальное объяснение незаконности действий комиссии в ближайшее время.

Народный Клуб "Верес" существовал, существует и будет существовать, а также отстаивать свои интересы, как на футбольном поле, так и вне его, – говорится в заявлении клуба.

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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