Стефанчук: Все, кто сейчас задают вопрос легитимности Зеленского - это враги Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что те, кто подвергает сомнению легитимность президента Владимира Зеленского, являются врагами Украины.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, задают вопрос легитимности президента Украины это враги Украины", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что такие лица распространяют ложную информацию.

"Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в Украине", - добавил спикер.

Стефанчук отметил, что 108 статья Конституции четко регламентирует момент завершения осуществления полномочий президента – это вступление в должность новоизбранного президента. В то же время закон о правовом режиме военного положения имеет норму, что все органы государственной власти продолжают действовать до тех пор, пока не будет снят специальный режим военного положения.