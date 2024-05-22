Стефанчук: Все, кто сейчас задают вопрос легитимности Зеленского - это враги Украины
Политические гниды
фото из свободных источников
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что те, кто подвергает сомнению легитимность президента Владимира Зеленского, являются врагами Украины.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, задают вопрос легитимности президента Украины это враги Украины", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что такие лица распространяют ложную информацию.
"Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в Украине", - добавил спикер.
Стефанчук отметил, что 108 статья Конституции четко регламентирует момент завершения осуществления полномочий президента – это вступление в должность новоизбранного президента. В то же время закон о правовом режиме военного положения имеет норму, что все органы государственной власти продолжают действовать до тех пор, пока не будет снят специальный режим военного положения.
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