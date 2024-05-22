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Стефанчук: Все, кто сейчас задают вопрос легитимности Зеленского - это враги Украины

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Обновлено

Политические гниды

Стефанчук: Все, кто сейчас задают вопрос легитимности Зеленского - это враги Украины

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что те, кто подвергает сомнению легитимность президента Владимира Зеленского, являются врагами Украины.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, задают вопрос легитимности президента Украины это враги Украины", - сказал Стефанчук.

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Он отметил, что такие лица распространяют ложную информацию.

"Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в Украине", - добавил спикер.

Стефанчук отметил, что 108 статья Конституции четко регламентирует момент завершения осуществления полномочий президента – это вступление в должность новоизбранного президента. В то же время закон о правовом режиме военного положения имеет норму, что все органы государственной власти продолжают действовать до тех пор, пока не будет снят специальный режим военного положения.

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Комментарии
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vgolovan (полтава)
22.05.2024 в 19:39
сказано дуже вірно навіть добавити нічого
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Комментарии 2
vgolovan (полтава)
22.05.2024 в 19:39
сказано дуже вірно навіть добавити нічого
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0
1
MaximSK (Киев)
22.05.2024 в 19:38
Полностью согласен.
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1
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