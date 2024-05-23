Минус 1330 оккупантов и штурмовик Су-25 - Генштаб подытожил потери России в войне
Выведено из строя более 200 единиц боевой техники врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро четверга, 23 мая 2024 года.
В их число вошел сбитый российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Кроме того, было уничтожено 11 танков и 40 артиллерийских систем.
Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - около 497 700 (+1 330);
- танков - 7 622 (+11);
- боевых бронированных машин - 14748 (+27);
- артиллерийских систем - 12 860 (+40);
- реактивных систем залпового огня - 1 077;
- средств противовоздушной обороны - 813 (+1);
- самолетов - 355 (+1);
- вертолетов - 326;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 10391 (+45);
- крылатых ракет - 2 209 (+1);
- кораблей (катеров) - 27;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 513 (+71);
- специальной техники - 2 094 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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