Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать российские ракеты, - Politico
Это не единственная цель
chosun.com
Президент Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в честь высадки союзных войск в Нормандии во Франции, где будет просить членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, сообщает Politico.
Источники издания указывают, что Зеленский может посетить Францию уже в следующем месяце.
"Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему возможность встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны", - сказано в сообщении.
Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.
Также Politico пишет, что затем президент намерен отправиться в Италию на встречу G7. В течение нескольких месяцев члены группы обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов арестованных российских активов для укрепления обороны и экономики Украины, ссылаясь на юридические загадки и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами.
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