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Российские войска атаковали Харьков. Есть погибшие и раненые

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Террор Харькова, к сожалению, продолжается

Российские войска атаковали Харьков. Есть погибшие и раненые

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23 мая в Харькове прогремели взрывы. Их было по меньшей мере пятнадцать. Об этом сообщили руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Также известно о шести раненых. Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Глава ОВА отмечает, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре города. Также, по словам Синегубова, армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Также враг ударил по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.

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Харьков война с россией ракетная атака
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Опубликовал: Александр Бураков
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