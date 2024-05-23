Российские войска атаковали Харьков. Есть погибшие и раненые

23 мая в Харькове прогремели взрывы. Их было по меньшей мере пятнадцать. Об этом сообщили руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, в результате удара по Харькову четыре человека погибли. Также известно о шести раненых. Местонахождение еще двух человек устанавливается.

Глава ОВА отмечает, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре города. Также, по словам Синегубова, армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Также враг ударил по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.