СМИ назвали состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Функционеры поедут в Германию 15 июня
Фото: із відкритих джерел
В состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров, во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко, первым вице-президентом Павлом Бойчуком, вице-президентом Александром Шевченко и генеральным секретарем Игорем Грищенко.
Об этом информирует Sport.ua.
Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.
Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.
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