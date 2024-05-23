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СМИ назвали состав официальной делегации УАФ на Евро-2024

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Функционеры поедут в Германию 15 июня

СМИ назвали состав официальной делегации УАФ на Евро-2024

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

В состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров, во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко, первым вице-президентом Павлом Бойчуком, вице-президентом Александром Шевченко и генеральным секретарем Игорем Грищенко.

Об этом информирует Sport.ua.

Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.

Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.

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Андрей Шевченко Александр Шевченко Игорь Гатауллин Екатерина Монзуль Игорь Грищенко УАФ
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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djumba (Мелитополь)
23.05.2024 в 17:17
О, й кінчений сепар Межейко тут... Тот, з яким Андрій Миколайович казав що "розбереться")))
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Комментарии 1
djumba (Мелитополь)
23.05.2024 в 17:17
О, й кінчений сепар Межейко тут... Тот, з яким Андрій Миколайович казав що "розбереться")))
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